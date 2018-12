Le député REM Joachim Son-Forget désavoué après une attaque sexiste

et AFP

Pendant les Fêtes, Twitter n'aura pas été le théâtre de la grande... classe politique. Une joute verbale a éclaté entre le député La République en Marche (REM) Joachim Son-Forget et la sénatrice Europe Écologie les Verts Esther Benbassa. La seconde accuse le premier de l'avoir harcelée - "50 tweets en 97 minutes" - en réaction à l'une de ses publications, en plus de s'en être pris à son physique. Retour sur cet accrochage, au terme duquel le député de la majorité s'est fait rappeler à l'ordre.



Le dimanche 22 décembre, la sénatrice Europe Écologie-Les Verts (EELV) Esther Benbassa commente sur le réseau social une déclaration de Brigitte Macron sur les "gilets jaunes". Le lundi 23 décembre, le député La République en Marche (REM) Joachim Son-Forget lui adresse une réponse dans laquelle il la renvoie à son "pot de maquillage", sans lien immédiat avec l'objet de sa critique. "Avec le pot de maquillage que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer", tweete-t-il.

Rapidement critiqué pour son jugement personnel et sexiste, le député se défend, toujours sur Twitter. "La référence au maquillage ne peut en aucun cas être mélangée à une attaque sur le physique", argue-t-il. Elle "n'est sexiste que dans la tête des sexistes : certains hommes en portent, et la quasi-totalité des hommes politiques en portent sur les plateaux télés où on nous demande un passage au maquillage quasi-systématiquement", se rattrape tant bien que mal le député.

Avec le pot de maquillage @EstherBenbassa que vous vous mettez sur la tête, vous incarnez plus que jamais ce que vous tentez maladroitement de caricaturer. Vous le sentez l’amalgame violent maintenant? https://t.co/7ny8kHubUx — ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿-¿¿¿¿¿¿ ¿ (@sonjoachim) 23 décembre 2018

Aucune controverse politique ne justifie de verser dans le sexisme et la vulgarité Gilles Le Gendre, chef de file des députés REM Partager la citation





Le chef de file des députés REM, Gilles Le Gendre, dénonce ce mercredi 26 décembre les "propos inadmissibles" de son confrère Joachim Son-Forget. "Le bureau du groupe parlementaire REM se désolidarise de notre collègue Joachim Son-Forget à la suite de ses propos inadmissibles contre la sénatrice Esther Benbassa. Aucune controverse politique ne justifie de verser dans le sexisme et la vulgarité", déclare-t-il sur Twitter. "Je tremble", lui rétorque le député.



De son côté, Esther Benbassa estime que "l'expression sans complexe d'un tel sexisme, venant d'un parlementaire, après MeToo, a de quoi laisser sans voix". En septembre, le député des Français de l'étranger avait déjà reçu de vives critiques après avoir défendu le forain Marcel Campion, qui avait tenu des propos homophobes visant certains élus parisiens.