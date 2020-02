Présidentielle 2022 : Joachim Son-Forget annonce sa candidature

publié le 12/02/2020 à 23:54

Le député Joachim Son-Forget a déclaré dans l'émission TPMP, mercredi 12 février, qu'il était candidat à l'élection présidentielle 2022. Ce dernier s’était fait remarquer pour des tweets sexistes à l'encontre d'Esther Benbassa.

"Aujourd'hui je te le dis Cyril, je le dis aux téléspectateurs, aux chroniqueurs, que je serai candidat à la présidentielle 2022, parce que j'ai un projet présidentiel à construire, à proposer aux Français", a indiqué Joaquim Son-Forget sur le plateau de TPMP. "On va le faire avec Alexandre [Benalla], on va le faire avec plein de monde", a-t-il ajouté. Il a précisé qu'il déposera sa candidature sous un parti politique nommé "Valeur Absolue".

Le député ex-LaREM avait quitté le parti centriste et le groupe parlementaire à l'assemblée en raison de plusieurs dérapages sur Twitter, rapporte BFM TV. Il a particulièrement échangé sur le réseau social avec Alexandre Benalla, l’ancien chargé de mission à l'Élysée "mis en cause dans plusieurs affaires de violence à l'été 2018", et qui avait dû quitter ses fonctions au palais.