Présidentielle 2022 : Jean-Marie Bigard, candidat potentiel à l'élection ?

publié le 27/05/2020 à 17:36

Il a déclaré la semaine dernière avoir reçu un appel du président de la République au sujet de la fermeture des bars et des restaurants consécutive à l'épidémie de coronavirus. Critique à l'égard du gouvernement, Jean-Marie Bigard avait pris la parole dans une vidéo début mai. Il évoquait notamment la mauvaise gestion de la crise sanitaire, et militait pour la réouverture de ces lieux de vie si chers aux Français.

"Comme il a un peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi", a expliqué l'humoriste au micro de BFMTV, évoquant l'appel d'Emmanuel Macron.



À la question d'une possible candidature à l'élection présidentielle de 2022, Jean-Marie Bigard a tout simplement répondu "ça pourrait m'intéresser, si ça pouvait aider le peuple. Oui, ça pourrait me tenter". L'humoriste souhaite "donner une voix sincère", plus franche et plus directe.

Ces profils atypiques qui se sont fait une place en politique

La déclaration de Jean-Marie Bigard n'est pas sans rappeler la brève candidature de Coluche à l'élection présidentielle de 1981. D'autres exemples, plus récents, démontrent le succès que peuvent obtenir des profils atypiques en politique. Dans plusieurs pays, des comiques ont réussi à se faire une place sur l'échiquier politique, à la surprise générale. On peut penser à l'humoriste Beppe Grillo en Italie, mais l'exemple le plus récent reste l'acteur et humoriste Volodymyr Zelensky, devenu président de l'Ukraine en 2019.

Jean-Marie Bigard pose une condition à sa possible future candidature : "Ne faire partie d'aucun parti politique". L'humoriste n'envisage donc pas soutien ou adhésion à un parti. Il se dit "flatté" que "sa voix, sa carrière, ses idées, passent joyeusement à travers le peuple". Il a conclu son intervention en affirmant qu'Emmanuel Macron avait fait le bon choix en lui passant un coup de téléphone.