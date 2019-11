Présidentielle 2022 : "Je ne suis pas dans un esprit de revanche", dit Marine Le Pen

publié le 25/11/2019 à 10:40

Selon les résultats du dernier sondage IFOP pour le Journal Du Dimanche, Emmanuel Macron et Marine Le Pen recueillent chacun 27 à 28% d'intentions de vote au premier tour pour l'élection présidentielle de 2022. Comme en 2017, il est possible que ces derniers se retrouvent en face à face au second tour.

Invitée de l'émission En toute franchise, diffusée sur LCI dimanche 24 novembre, la présidente du Rassemblement national et députée Marine Le Pen a déploré qu'on imagine ce second tour avant qu'il ait lieu. "Ce qui agace justement les Français, c'est le sentiment qu'on leur impose ce duel, alors qu'ils sont censés être les seuls à choisir", a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen a cependant commenté l'éventualité de se retrouver une seconde fois, après 2017, face à Emmanuel Macron. "Je ne suis absolument pas dans un esprit de revanche. J'ai été battue, il a été élu, là-dessus il n'y a pas de discussion", a-t-elle affirmé. D'après la députée, le clivage gauche-droite a été remplacé par un "clivage mondialistes-nationaux". "Je crois que ce celui-ci sera très certainement représenté lors de l'élection présidentielle. Mais objectivement, personne ne sait qui y sera, ni vous, ni moi", a-t-elle conclu.