Marine Le Pen prépare la présidentielle de 2022 et le fait savoir

publié le 20/11/2019 à 08:45

Marine Le Pen se prépare à 2022. Les élections municipales, puis les élections départementales et régionales seront une étape. Mais c’est bien l’élection présidentielle que la présidente du Rassemblement national a en tête. Et elle veut faire savoir qu’elle s’y prépare.

Marine Le Pen pense qu’elle peut gagner en 2022. "Ce qu’elle n’avait pas imaginé une seconde en 2017", raconte l’un de ses proches. Donc cette fois-ci, elle s’y prépare, explique son entourage. Si elle pense qu’elle peut gagner, c’est parce que le contexte politique est favorable.

Emmanuel Macron l’a désignée comme son adversaire. Elle est certaine qu’il apparaîtra dans 2 ans, comme le candidat de la mondialisation malheureuse. Mais le dernier problème de Marine Le Pen et il n’est pas mince. C’est un problème de crédibilité. Une majorité de français n’arrive pas à l’imaginer au pouvoir, ça les inquiète même.

Secouer le parti

Marine Le Pen sait qu’elle a encore du boulot. Mais alors pour travailler sa crédibilité, que fait-elle ? Elle raconte comment elle rabroue son parti. Comment elle secoue les cadres du Rassemblement national qui pour beaucoup ont complètement déserté le siège de Nanterre.

Marine Le Pen se vante de "piquer aux fesses", c’est son expression, le Rassemblement national pour "être meilleur, pour aller plus vite, plus loin". De la même façon "qu’on motive une équipe de commerciaux dans une entreprise", explique l’un des participants au bureau exécutif. Concrètement, Marine Le Pen veut montrer que ça bosse.

Elle promet des livres blancs, des dossiers thématiques, sur des sujets où le RN n’est pas forcément le plus attendu : l’aménagement du territoire, les entreprises, sa vision sociale et plus classiquement les fraudes ou la sécurité.

Quelques têtes ont émergé au RN mais le vivier de talents est encore difficile à percevoir





Chaque sujet est l’occasion de mettre en avant des personnalités. L’ancien magistrat Jean-Paul Garraud ou l’ancien ministre Thierry Mariani, tous les deux venus des rangs de l’UMP. Tout ça, c’est pour se préparer à la question qui taraude encore les électeurs : "Avec qui Marine Le Pen va gouverner ? Elle n’a personne".



Si je vous comprends bien, elle prépare un gouvernement. C’est ça sauf qu’il ne faut pas encore poser trop de question. Quelques têtes ont émergé au Rassemblement national mais le vivier de talents est encore difficile à percevoir. Il y a toujours les fameux "Horaces" des hauts-fonctionnaires que Marine Le Pen réunirait régulièrement et qui ne pourraient pas s’afficher de craintes de représailles dans leurs administrations.

L'idée d'une profusion de talents

Cette réserve cachée de l’élite, c’est presque un mythe qui avait déjà été servi avant 2017 sans qu’on le voit le fruit de leur travail lors du débat d’entre-deux-tours. Et encore aujourd’hui, au Rassemblement national, personne ne veut jamais donner aucun chiffre sur ce club aucun nom, bien sûr nous sommes tous priés d’y croire sur parole.



Ce qui compte pour Marine Le Pen, c’est de faire passer l’idée d’une profusion de talents maison et d’idées solides en 2020, qu’elle aura l’embarras du choix. Ce n’est pas la première fois que le Front national, aujourd’hui Rassemblement national, raconte cette épopée vers le pouvoir. Jusque là ça n’a pas suffit à rassurer une majorité de Français.