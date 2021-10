Présidentielle 2022 : Bayou appelle à l'union de la gauche autour de Jadot

"Tous derrière Yannick". Le numéro un d'EELV Julien Bayou a appelé ce samedi 2 octobre à l'union de "toute la gauche" autour de Yannick Jadot, vainqueur de la primaire écologiste, en vue de la présidentielle 2022.

"L'écologie peut rassembler car au fond c'est l'avenir et le présent : satisfaire les besoins des plus vulnérables aujourd'hui, sans compromettre la capacité des générations futures à faire de même. Loger, nourrir, chauffer tout le monde, tout de suite et permettre aux générations futures de choisir leur avenir", a-t-il expliqué dans un discours au conseil fédéral d'EELV.

"Et je sais que cela parle à l'ensemble des forces humanistes, progressistes, féministes, démocrates et de gauche. C'est dans cet état d'esprit que nous voulons que notre candidat soit largement en tête pour rassembler toute la gauche à l'élection présidentielle", a-t-il poursuit.

Dénonçant la "maladie infantile de la division", il a assuré que "c'est ensemble que nous pouvons gagner". Et pour cela, il faut, selon lui, qu'EELV "endosse pleinement (son) rôle de locomotive" afin de "tirer tout le monde jusqu'à la victoire", "derrière l'écologie, derrière notre candidature, derrière Yannick".

Jadot dans une fourmilière de candidat de gauche

"Impôt de solidarité sur la fortune, plan pour la jeunesse, milliard contre les violences faites aux femmes, re-industrialisation verte, etc. Voilà les bases d'un projet commun", a-t-il énuméré, expliquant, que "c'est le projet écologiste". Et comme "les socialistes, les communistes, tous se piquent d'écologie. Puisque tous les autres partis se repeignent en vert, je les invite à prolonger le raisonnement, aller au bout de la logique : pour faire de l'écologie soutenez les écologistes".

Désigné candidat des écologistes mardi, Yannick Jadot, crédité entre 6 et 9% dans les sondages, doit s'imposer dans l'offre pléthorique à gauche composée, déjà, de sept candidats... De l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo en passant par le communiste Fabien Roussel et Arnaud Montebourg.