publié le 29/07/2016 à 19:04

Nicolas Sarkozy y pense plus que jamais en se rasant. Le président des Républicains est actuellement sur tous les fronts. Après avoir fait voter le projet des Républicains au début du mois et demander que ses propositions en matière de terrorisme soient mises en place après l'attentat de Nice, l'ancien chef de l'État était en déplacement dans l'Oise ce 28 juillet pour présenter son programme "présidentiel" aux agriculteurs, explique Le Parisien. Il effectuait une visite sur le thème de la vidéosurveillance en zone rurale.



Cette réunion publique a une nouvelle fois donné lieu à un soit-disant lapsus de Nicolas Sarkozy. "Vous croyez que je suis candidat pour être ministre des Finances ?", a-t-il lâché à un agriculteur au cours de l'échange. Il n'est donc pas question pour lui de succéder à Michel Sapin.Seule la fonction suprême semble l'intéresser. Et le président du parti de droite a insisté : "Lorsque nous serons élus, en 2017, nous ferons passer une loi qui permettra de lisser sur cinq ans les bénéfices et les déficits des agriculteurs". Le calendrier s’accélère pour Nicolas Sarkozy. Comme le stipule la charte de la primaire des Républicains, il devra annoncer sa candidature, pour de vrai cette fois, avant le 25 août. Reste à savoir à quelle occasion et avec quel discours.