publié le 26/07/2016 à 15:31

Mardi 26 juillet, une prise d'otages a eu lieu dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, au cours de laquelle un prêtre a été égorgé. Quelques heures après le drame, Nicolas Sarkozy a réagi, demandant au gouvernement "de mettre en oeuvre" sans délai toutes les propositions faites par la droite "pendant des mois".



L'ancien chef d'État, qui a adressé ses pensées "les plus émues et les plus solidaires aux catholiques français et à l'Église de France", a estimé que "la France est une nouvelle fois prise pour cible pour ce qu'elle incarne et ce qu'elle représente". Qualifiant ce drame d'acte de "barbarie" effectué dans des "circonstances particulièrement inhumaines", Nicolas Sarkozy a appelé le gouvernement à "changer profondément la dimension, la mesure, la stratégie" de la réponse au terrorisme. "Notre ennemi n'a pas de tabous, pas de limites, pas de morale, pas de frontières : nous devons être impitoyables", a-t-il martelé, jugeant "inadmissibles" les "arguties juridiques, les précautions, les prétextes à une action incomplète".

"C'est la guerre, il n'y a pas d'autre choix que de la mener et de la gagner", a finalement conclu le président des Républicains.