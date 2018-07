Sortie de l'euro : "un flou, une contradiction" autour du projet de Marine Le Pen

publié le 30/04/2017 à 19:12

Flou artistique sur le programme européen - ou anti-européen - de Marine Le Pen. Tandis que rarement les deux candidats en lice pour un second tour de présidentielle ont revendiqué des programmes sur l'Europe si clairement différents, la candidate du FN affirme ce dimanche 30 avril dans les colonnes du Parisien qu'elle "n'a jamais dit vouloir sortir de l'euro". Un changement considérable, dû notamment à l'alliance fraîchement scellée avec Nicolas Dupont-Aignan, et à un besoin de rassembler une partie plus large de l'électorat. "C'est peut-être la grande nouveauté de cette séquence, que la marche assumée, claire, vers une sortie de l'euro, soit vraiment remise en question du côté du Front national peut-être pour essayer de faire moins peur à certains électeurs que ça inquiéterait", analyse ainsi Guillaume Roquette du Figaro.



"C'est assez étonnant ce revirement à mi-campagne, fait remarquer Christophe Jakubyszyn de TF1 et LCI et qui sera l'un des deux journalistes du débat de l'entre-deux-tours. C'est parce qu'il y a une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, on le comprend bien. L'idée est évidemment de décomplexer une partie - pas seulement de ses électeurs - mais une partie des électeurs républicains pour 'oser' mettre un bulletin FN dans l'urne, mais au prix d'un flou énorme sur le programme économique de Marine Le Pen qu'on ne comprend plus", poursuit-il. "Il y a là un flou, une contradiction, on ne comprend pas très bien quel est le calendrier", résume Olivier Mazerolle, qui rappelle que Nicolas Dupont-Aignan, invité du Grand Jury ce 30 avril, a affirmé qu'une source d'économie serait trouvée en cessant de contribuer au budget de l'Union européenne. "Cela veut dire, de facto, une sortie de la marche de l'Europe", interprète le journaliste.

