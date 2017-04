Sortie de l'euro : le grand flou de Marine Le Pen

publié le 30/04/2017 à 11:53

Marine Le Pen veut-elle toujours une sortie rapide de l'euro ? La position de la candidate du Front national laisse perplexe. "L'euro est mort", assure-t-elle dans une interview parue dans Le Parisien ce dimanche 30 avril, phrase prononcée… la veille, quelques minutes seulement avant sa conférence de presse commune avec Nicolas Dupont-Aignan, indique le quotidien.



Conférence de presse, où après avoir annoncé qu'elle nommerait l'ex-candidat premier ministre en cas de victoire, elle déclarait : "La transition de la monnaie unique à la monnaie commune européenne n'est pas un préalable à toute politique économique". L'abandon de l'euro ne serait donc plus une priorité pour Marine Le Pen. Qui ajoute dans Le Parisien, qu'elle "n'a jamais dit" vouloir sortir de la zone euro.

Et Marion Maréchal-Le Pen d'enfoncer le clou. Elle repousse cette mesure à 2018, les négociations se feront sur "plusieurs mois", voire "plusieurs années" avant "de prendre cette décision historique". Les Français seront ensuite invités à se prononcer par référendum sur l'avenir de la France en Europe. En cas de "non" au référendum, Marine Le Pen confirme dans Le Parisien qu'elle ne sera plus alors "en capacité de rester en situation".



Ce dimanche, Marine Le Pen a récusé toute "contradiction" dans sa position sur l'euro. "Cela fait assez longtemps que je réclame la transformation de la monnaie unique vers la monnaie commune. Par conséquent, il n'y a là aucune contradiction. Oui, je pense que l'on peut parfaitement conserver l'euro monnaie commune", a déclaré la candidate FN à la présidentielle au micro de BFMTV.

J'organiserai au bout de six mois un référendum Marine Le Pen, le 27 septembre 2016 Partager la citation





Pourtant depuis de nombreux mois, Marine Le Pen assurait vouloir négocier la sortie de l'euro dans les six mois suivant son accession au pouvoir. En septembre, dans Le Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, la candidate le soutenait : "J'organiserai au bout de six mois un référendum. Pendant les six mois, j'irai auprès des institutions internationales pour voir si nous pouvons obtenir le retour de nos souverainetés par la négociation. Ce n'est que si nous ne pouvions pas les obtenir, que je proposerai aux Français de sortir de l'Union européenne".

Les propos de Jean-Marie Le Pen sur Xavier Jugelé "sont odieux"

Dans Le Parisien, Marine Le Pen condamne aussi les propos de son père, Jean-Marie Le Pen qui a qualifié l'hommage à Xavier Jugelé, le policier tué sur les Champs-Élysées, "d'hommage à l'homosexuel (plutôt) qu'au policer". "Ces propos sont odieux, dit-elle. Je ne lui parle pas. Je ne suis pas responsable de ses dérapages, de ses propos inadmissibles".