publié le 30/01/2017 à 18:06

Son ralliement ne s'est pas fait attendre. Après la victoire de Benoît Hamon à la primaire élargie de la gauche, dans la soirée du dimanche 29 janvier 2017, Pierre Bergé a annoncé sur Twitter soutenir Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle d'avril 2017. "J'apporte mon soutien sans la moindre restriction à Emmanuel Macron pour être le président qui nous conduira vers une sociale-démocratie", a-t-il écrit sur le réseau social.



Le mécène, également actionnaire du quotidien Le Monde, a déclaré à l'AFP qu'il n'avait "pas d'autre choix". "Si Valls avait gagné, par amitié pour Valls j'aurais voté pour lui. Mais j'assiste avec tristesse à la décrépitude du PS, à la fin du PS", a-t-il déploré, allant même à considérer le Parti socialiste comme "Fini. Mort", dans le Parisien. Selon l'homme d'affaires, les socialistes "vont être obligés d'arriver à une espèce de Congrès de Tours" [celui de la scission des socialistes en 1920, ndlr], "avec la ligne communiste remplacée aujourd'hui par Benoît Hamon." Pierre Bergé espère une telle scission, d'où il ressortirait "un côté social-démocrate, à l'américaine" d'une part et "Hamon et l'extrême gauche" d'autre part.

Si Pierre Bergé souhaite "beaucoup de succès" à Benoît Hamon, il est néanmoins assez dur sur la campagne qu'il a mené. "Sa campagne a été très démagogique et très populiste : tout ce que je déteste. Ce n’est pas ma gauche", affirme-t-il au Parisien.

Prêt à aider Emmanuel Macron "par n'importe quel moyen"

Quant à son soutien à Emmanuel Macron, il serait "logique, naturel. [...] C'est un ami, lui et sa femme", déclare Pierre Bergé qui voit un "gros avantage" au fait que "Macron n'ait jamais été élu, tripatouillé dans des affaires politiciennes". Concernant le soutien financier qu'il pourrait apporter à Emmanuel Macron, Pierre Bergé est assujetti à la loi et n'a "pas le droit de donner plus que 7.500 euros". En revanche, il se dit prêt à lui "trouver des concours financiers" et "à l'aider par n'importe quel moyen".



Dans le Parisien, Pierre Bergé ne tarie pas d'éloges sur le leader d'En Marche. Pour lui, l'ancien ministre a "L’énergie, le courage et l’honnêteté. Il n’a pas trahi Hollande, pas du tout. S’il est parti du gouvernement, c’est par honnêteté, parce qu’il ne pouvait pas appliquer ses idées... quand bien même le Président les approuvait. J’ajoute qu’il bénéficie d’une chose qui ne s’achète pas à Prisunic : c’est une dynamique. Aujourd’hui, elle est derrière lui."



Âgé de 86 ans, Pierre Bergé a été un proche de François Mitterrand en 1981, avant d'être un soutien financier et médiatique du Parti socialiste. En 1995, il avait soutenu Jacques Chirac, puis Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012.

J'apporte mon soutien sans la moindre restriction à Emmanuel Macron pour être le président qui nous conduira vers une sociale- démocratie. — Pierre Bergé (@pvgberge) 29 janvier 2017