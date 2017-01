Macron a "une qualité politique qui saute aux yeux", juge Moscovici

LE GRAND JURY - Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières n'a pas manqué d'exprimer son accord avec la vision du candidat Macron concernant l'Europe.

par Philippe Peyre publié le 29/01/2017 à 14:22

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Emmanuel Macron est le seul candidat à faire agiter des drapeaux européens pendant ses meetings. Est-il par déduction le candidat derrière lequel compte se ranger l'européen convaincu Pierre Moscovici ? "Mon caniddat, c'est la gauche européenne", a balayé le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 29 janvier.



Si Pierre Moscovici rejette la méthode du candidat "En Marche !" de ne se revendiquer ni de droite ni de gauche, il ne peut se soustraire à reconnaître ses qualités : "Je connais bien Emmanuel Macron (...) c'est un homme intelligent, il a bien sur une qualité politique qui saute aux yeux (...)", a-t-il reconnu et notamment sur l'Europe. "Sur l'Europe, il a compris l'enjeu et il ne cède pas, lui, à cet espèce de réflexe souverainiste qui est au fond la fin de l'Europe et le déclin de la France", a jugé le commissaire européen. Mais Pierre Moscovici de préciser : "J'ai des réticences ou des réserves par rapport à un certain nombre de points".



L'ex-ministre de l'Économie et des Finances a reproché au mouvement fondé par Emmanuel Macron d'être dans une logique entrepreneuriale : "On voit des techniques qui se sont inspirés du monde de l'entreprise avec un manager charismatique. Un pays c'est plus compliqué que ça", a-t-il raillé, soulignant que l'ex-occupant de Bercy fonctionne en dehors des Partis politiques. "Il faut aussi un programme, une majorité, un gouvernement", a adressé Pierre Moscovici à Emmanuel Macron.