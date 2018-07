publié le 29/12/2016 à 12:25

Meetings, conférences, médias, réseaux sociaux, Marine Le Pen sera omniprésente dès le mois de janvier pour entamer tambours battants une campagne présidentielle qu’elle attend avec impatience. Après une année discrète sur le plan médiatique, la présidente du Front national a décidé de sortir de sa réserve pour impulser un mouvement qui doit la mener selon elle jusqu’au deuxième tour du scrutin en mai prochain.



"J’en ai marre de gratter la poussière avec mes sabots !", a-t-elle confié à L’Opinion. Dès le début du mois de janvier, de nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés, notamment sur RTL, et à L’Émission politique sur France 2 le 9 février. Quelques jours seulement après avoir lancé officiellement sa campagne le 4 février à l’occasion d’un grand meeting à Lyon.



Son chemin jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle est balisé : après Lyon, Marine Le Pen ira à Nantes, Châteauroux, Metz, Lille, Bordeaux, Ajaccio, Toulouse, Paris et pour finir à Marseille le 20 avril. "On va aller à droite, à gauche, la campagne quoi !", a-t-elle lancé à propos d’un planning chargé qui n’oubliera pas de couvrir l’ensemble du territoire. Ses tracts et affiches sont prêts, comme celle représentant une carte Vitale avec le slogan "Fillon va vous rendre malade", rapporte L’Opinion.

"Je ne doute pas, je suis lancée dans le combat, a assuré la présidente du Front national, persuadée d’être au deuxième tour en mai prochain. Nous partons d’un socle très haut, très solide, le plus solide de tous les candidats. Sauf catastrophe, je n’ai pas d’inquiétude particulière."