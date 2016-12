L'interprète de "Santiano" recherche des parrainages pour être candidat à la présidentielle, rapporte le quotidien "Sud Ouest".

Le chanteur Hugues Aufray, le 21 septembre 2015 à Garches

par Clarisse Martin publié le 29/12/2016 à 09:57

La nouvelle peut faire sourire. Et pourtant, elle est bien vraie. Le chanteur Hugues Aufray est en recherche active de parrainages afin de présenter sa candidature à l'élection présidentielle de 2017, raconte le quotidien régional Sud Ouest. Une candidature qui peut rappeler celle de Coluche en 1981, qui toutefois était partie d'une plaisanterie alors que Hugues Aufray semble sérieux.



Pour l'heure, il aurait recueilli 180 signatures de maires, sur les 500 requises pour être candidat. Des maires de Dordogne, Gironde, Bretagne et Languedoc-Roussillon, mais aussi des régions parisienne et lyonnaise lui ont apporté leur soutien. Cité par Sud Ouest, le responsable de la campagne du chanteur dans le Languedoc, Pierre Blondiau, explique. "S'il n'a pas les parrainages nécessaires, il pourrait bien soutenir Jean-Luc Mélenchon. Mais il préfère réserver sa réponse pour une conférence de presse parisienne prévue le 23 janvier prochain. Car nous y croyons encore". Ce proche du chanteur brosse également un portrait des édiles soutenant Hugues Aufray. "Cela va des royalistes anticapitalistes, et ça existe, jusqu'à l'extrême gauche".



Pour défendre ses idées, Hugues Aufray, qui se veut candidat de la "France invisible", distribue un journal de campagne aux maires des communes. Il a jusqu'au 17 mars 2017, date limite officielle, pour rassembler les 500 signatures de maires.