Primaire de la gauche : la justice valide l'éviction de Filoche et Verdier

Le Tribunal de grande instance a rejeté le recours en référé de Gérard Filoche et Fabien Verdier, qui contestaient le refus de leur candidature à la primaire de la Belle Alliance Populaire.

Gérard Filoche et Fabien Verdier ne participeront pas à la primaire de la Belle Alliance Populaire (BAP). Leur candidature avait déjà été rejetée, lors de la fin du dépôt de candidature officiel à la primaire de la gauche. Les deux hommes avaient ensuite contesté la décision devant la Haute autorité, lundi 26 septembre, qui avait confirmé la décision initiale.



Malgré cette décision, les deux candidats déçus ont assigné le Parti socialiste ainsi que Jean-Christophe Cambadélis en référé. Mercredi 28 décembre, le Tribunal de grande instance a tranché, et a apporté une "validation judiciaire [du] travail" de la Haute autorité, a réagi Thomas Clay, le président de l'instance organisatrice.



Gérard Filoche et Fabien Verdier, qui n'avaient pas réuni le nombre de parrainages suffisants, faisaient valoir qu'ils représentaient d'autres partis politiques, le "Parti politique Filoche2017" et le mouvement "Convictions" pour Fabien Verdier. Une appartenance qui aurait pu leur permettre de contourner la règle des parrainages, comme Jean-Luc Bennahmias ou encore François de Rugy.



Lors de la publication de cette décision, Gérard Filoche n'a pas exclu d'interjeter appel. "C'est bien dommage de ne pas pouvoir défendre les petits salaires, les petites retraites, la redistribution des richesses" lors de la primaire, a-t-il déclaré, déplorant le fait de ne pas avoir les moyens financiers lui permettant d'être sûr de poursuivre son combat judiciaire.