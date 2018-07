Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, le 29 avril 2017

et AFP

publié le 29/04/2017 à 12:53

C'est sans doute le premier gros coup de Marine Le Pen lors de cet entre-deux-tours. La candidate du Front national, qui s'est mise en congé de la présidence du parti frontiste, a reçu vendredi 28 avril le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, et elle a ce samedi matin scellé l'alliance en déclarant qu'elle fera du candidat déçu à la présidentielle son premier ministre, en cas de victoire, lors d'une conférence de presse commune avec le président de Debout la France.



Louant l'ex-candidat souverainiste, "un patriote", pour son soutien, et se disant "fière de cette alliance" pour "défendre main dans la main un projet commun" en vue du second tour, Mme Le Pen a déclaré: "présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France". Une décision historique, qui fait de debout la France le premier parti à clairement s'allier avec le FN. Dans la foulée, les réactions n'ont pas manqué sur les réseaux sociaux, notamment celle de François Bayrou. Ce dernier évoque la "honte" de voir le ralliement d'un candidat qui "ose se dire gaulliste".

Dupont-Aignan : qu'on ose se dire gaulliste en faisant un tel choix, immense honte ! — François Bayrou (@bayrou) 28 avril 2017