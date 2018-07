Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux qualifiés au second tour de la présidentielle

La dernière confrontation entre les derniers prétendants à l'Élysée aura bien lieu le 3 mai prochain, comme prévu. Organisé par TF1 et France 2, le grand débat de l'entre-deux tours, opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen sera également visible sur les chaînes d'information en continu qui souhaitent le diffuser, puisque les deux premières chaînes mettront leur signal à disposition.



Les amateurs de football seront face à un choix cornélien, puisque le 3 mai sera également diffusée sur BeIN Sports la demi-finale de Ligue des champions entre le club de ligue 1 de Monaco et la Juventus de Turin, finaliste en 2015. Cette date "avait été fixée il y a environ 2 semaines, en tenant compte des agendas des candidats susceptibles d'être au second tour et du calendrier des chaînes, et nous n'avons su que vendredi que le match du 3 mai opposerait Monaco à la Juventus", a expliqué de son côté TF1.

Marine Le Pen pour commencer, Emmanuel Macron pour la conclusion

Concernant le débat en lui même, il devrait débuter à 21 heures et durera environ 2h20. Selon le tirage au sort déjà effectué lors d'une réunion au CSA, c'est Marine Le Pen qui s'exprimera en premier, et Emmanuel Macron qui conclura les échanges. Une autre tirage au sort a quant à lui déterminé la position des pupitres sur le plateau, installés à un peu plus de deux mètres d'écart l'un de l'autre. La candidate du Front national sera placée à gauche de l'écran, et le leader du mouvement "En marche !" apparaîtra à droite.

Une incertitude demeurait cependant, à une semaine du débat. Le duo de présentateurs proposé par les deux chaînes et composé de Gilles Bouleau et David Pujadas ne convenait pas au CSA. Le gendarme de l'audiovisuel s'était dit en effet "dit réservé sur la mise en place d'un duo qui ne soit pas mixte", a déclaré un de ses porte-paroles. L'institution avait donc demandé aux chaînes de leur proposer une "solution avec un homme et une femme", ce à quoi elles ont répondu positivement. Elles se sont finalement accordées sur la paire Christophe Jakubyszyn (TF1) - Nathalie Saint-Cricq (France 2).



Traditionnellement, le débat d'entre-deux tours devenu un passage obligé depuis l'élection présidentielle de 1974, a toujours été animé par un duo mixte, sauf une fois. En 1995, lorsque Jacques Chirac était opposé à Lionel Jospin, les échanges entre les deux hommes avaient été encadrés par Guillaume Durand et Alain Duhamel.

