Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au second tour avec 23% des voix chacun

publié le 24/04/2017 à 15:55

Le débat de l'entre-deux-tours aura bien lieu. Emmanuel Macron, candidat "En Marche !", a accepté de débattre avec Marine Le Pen, son homologue du Front national mercredi 3 mai. "On sera front à front avec l'adversaire qu'on a désigné tout au long dans cette campagne", a expliqué un proche du candidat arrivé en tête au soir du premier tour, affirmant avoir "demandé un débat avec Marine Le Pen en février qu'elle avait refusé". "Donc maintenant, on va l'avoir", s'est-il réjoui.



Marine Le Pen avait exprimé sa volonté de débattre avec son adversaire du second tour par la voix de David Rachline. Le directeur de campagne de la candidate frontiste avait indiqué que "ce débat devrait avoir lieu", y voyant l'occasion de "voir de manière extrêmement claire les deux choix de société qui sont proposés par l'une et par l'autre."

C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un représentant du Front national débattra dans le cadre du débat de l'entre-deux-tours. En 2002, Jacques Chirac avait refusé de se prêter à l'exercice face à Jean-Marie Le Pen.