publié le 31/12/2016 à 11:30

En 1988, François Mitterrand se lance dans la course à sa réélection deux mois seulement avant le premier tour d'une élection présidentielle inédite. La campagne se déroule en effet en période de cohabitation. "C'est la première fois qu'il y a un président d'une sensibilité, en l’occurrence de gauche, avec une majorité législative de droite élue en 1986 et conduite par Jacques Chirac", rappelle Alain Duhamel, éditorialiste à RTL, avant de préciser l'état du rapport de force. "Au commencement de la cohabitation, François Mitterrand est marginalisé. Par habileté, il reprend progressivement l'ascendant et attend le dernier moment pour se présenter, comme l'avait fait le général de Gaulle."



Le candidat à un second mandat, alors en rémission, ne mena pas une campagne de terrain : il se contenta de quelques grands meetings. Pour Alain Duhamel, "à ce moment-là, il choisit d'être le président naturel". Parce qu'il s'agissait de cohabitation, parce qu'il y avait deux personnalités dominatrices l'une et l'autre, 1988 "aura été la campagne présidentielle la plus violente de toute la Ve République."

Alain Duhamel illustre l'ampleur de cette violence avec un souvenir personnel : le dernier meeting de Jacques Chirac, qui a eu lieu à Strasbourg dans l'entre-deux tours. "On a fait une émission, Le Club de la presse, avec Jacques Chirac, qui était dans un état de nervosité tel que j'ai dû arrêter l'émission au milieu avec de la publicité pour permettre à chacun de reprendre ses esprits. Il y avait une espèce de fébrilité extraordinaire. Il y avait énormément de monde pour soutenir Chirac, qui néanmoins a été nettement battu. Et puis, il faut se rappeler ce qu'a été le duel télévisé de l'entre-deux tours."