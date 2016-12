Présidentielle 1965 : l'humiliation de Charles De Gaulle

LES PRÉSIDENTIELLES - Le journaliste Alain Duhamel se remémore les surprises et rebondissements des précédents scrutins présidentiels de la Ve République.

par Alain Duhamel publié le 24/12/2016 à 11:44

D'ici au 7 mai prochain, date du second tour de la prochaine élection présidentielle, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans le monde politique de l'Hexagone. Lorsque l'on se replonge dans les livres d'histoire, la présidentielle de 1965 en est un parfait exemple. Pour la première fois de la Ve République, créée en 1958, le président est élu au suffrage universel direct.



Le général De Gaulle, qui s'attendait à passer tranquillement au premier tour avec 70% des voix, est mis en ballottage. "Ça a été la grande surprise, raconte Alain Duhamel. Il faut se rendre compte d'abord de ce que représentait le général De Gaulle à l'époque. C'était un monstre historique qui écrasait la scène politique. C'est lui qui avait décidé d'instaurer l'élection du président au suffrage universel direct en 1962. Mais il n'imaginait pas que cela serait une épreuve pour lui".



Or, c'en est devenu une. "Au mois d'octobre, les sondages lui donnaient 70%. Il a fini par être mis en ballottage avec un peu moins de 45%. Ça a été une humiliation telle et une surprise telle qu'il a envisagé à un moment de ne pas se présenter au second tour", se souvient Alain Duhamel. Mais c'est sans compter sur le soutien d'un constitutionnaliste gaulliste et gaullien, François Goguel, alors secrétaire général du Sénat, "qui lui a démontré que son score était formidable pour une élection au suffrage universel direct"... Et Charles de Gaulle s'est présenté au second tour.