et Ludovic Galtier

publié le 31/07/2016 à 19:03

Le prélèvement des impôts à la source débutera en 2018. C'est sans aucun doute la (dernière) grande réforme du quinquennat imaginée par le gouvernement de Manuel Valls. Le projet sera examiné à la rentrée au Parlement. Michel Sapin, le ministre des Finances, en a expliqué les modalités dans les colonnes du Journal du Dimanche. Il assure, par exemple, que les salariés pourront opter pour un taux d'imposition standard afin que les employeurs ne puissent pas deviner la richesse d'un foyer. Les syndicats dénoncent une usine à gaz. De son côté, l'opposition qui défendait pourtant le prélèvement à la source il y a quelques années, se montre réservée.



Éric Woerth, ancien ministre du Budget et qui pourrait être le prochain co-président du parti Les Républicains avec Laurent Wauquiez en cas de candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, prévient que la droite ne sera pas comptable de cette réforme. "M. Sapin a tort de vouloir engager une nouvelle majorité. De toute façon, cela ne peut pas être applicable avant 2018. Les élections sont en 2017, on précisera les choses cet automne. Je ne pense pas que l'on puisse laisser les choses en l'état parce qu'elles compliquent le redressement du pays : des charges administratives supplémentaires pour les entreprises et danger de la peur de l'absence de confidentialité. Les finasseries que Michel Sapin essaient de décrire ne semblent pas répondre à cela."