Pouvoir d'achat : a-t-il augmenté sous le quinquennat d'Emmanuel Macron ?

Le pouvoir d'achat s'impose comme l'un des grands thèmes de la campagne présidentielle de 2022. C'est d'ailleurs le sujet de préoccupation numéro un des Français. Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 57 % des Français ont l’impression que leur pouvoir d’achat a baissé en cinq ans, "dont 32 % un peu et 25 % beaucoup".

Mais de quoi parle-t-on exactement ? L'évolution du pouvoir d'achat, c'est l'argent qu’on peut dépenser en plus – ou en moins, s'il baisse, chaque année. Pour obtenir ce chiffre, on part de la progression des revenus, celle des salaires en général, on en soustrait la hausse des impôts – ou on y ajoute la baisse, le cas échéant. Ensuite, on en retranche la hausse des prix, l'inflation, pour obtenir le "vrai argent" qui reste.

Le gouvernement se prévaut d’avoir plus amélioré le pouvoir d’achat que durant les derniers quinquennats, peut-on le croire ? "Celui-ci a augmenté de 8% sur les cinq ans en moyenne, avec des évolutions assez différentes selon les catégories, explique François Lenglet. Les actifs ont été privilégiés. Les deux derniers quinquennats étaient plutôt aux alentours de 4%."

Une progression du pouvoir d'achat... artificielle

Il y a eu des hausses de salaires, la prime d’activité et une inflation faible... jusqu’ici. L'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) arrive à des calculs sensiblement similaires, avec un gain de 1% par an sur cinq ans, ce qui ferait en gros + 6%. C'est à dire un peu plus de 300 euros par an.

Problème : une partie considérable de cette progression a été acquise non pas par l'économie réelle, mais par la dette. Pendant la crise Covid-19, en 2020, on a maintenu les Français notamment avec le chômage partiel, le fonds de solidarité etc.

Ces centaines de milliards d’euros ont été empruntés grâce à l’action de la banque centrale européenne. La progression du pouvoir d'achat est donc artificielle. En 2020, l'économie a chuté de 8%. Les salaires et l'emploi aurait dû faire à peu près la même chose.

