DOCUMENT RTL - Immigration : la traque des migrants clandestins en mer Égée

Récemment, le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a été pris à partie au Parlement européen, son gouvernement étant accusé de couvrir le refoulement brutal des migrants en mer Égée. RTL s'est alors rendu en Turquie et a assisté à la traque des clandestins. Ces derniers sont très violemment repoussés par les gardes-côtes grecs, qui sont également accusés de confisquer les moteurs, de proférer des insultes racistes ou encore de commettre des viols.

Au large de l'île de Samos, à 4 heures du matin, un petit zodiac, à moitié dégonflé et le moteur arraché, est à la dérive. À son bord, huit Palestiniens qui n'ont aucun gilet de sauvetage, mais sont équipés de simples bouées de piscine. Les autorités turques ont reçu la position de ces migrants par un mail officiel, après leur refoulement illégale des eaux territoriales grecques par les autorités locales.

"Les Grecs nous ont pris notre argent, nos téléphones et ils nous ont frappés", raconte Mohammed, choqué, qui montre les bleus laissés par les gardes-côtes. Plus que les coups, l'homme a surtout été blessé par les mots. "Ils nous ont dit que nous étions des singes, pas des humains", assure-t-il. "Où est l'humanité ? L'Europe ne fait que parler d'humanité, mais où est-elle ? Mon cœur est brisé. Nous sommes des êtres humains, pas des animaux".

Près de 9.000 migrants refoulés, selon Ankara

Les gardes-côtes turcs ont à peine le temps de faire monter ces huit migrants à bord qu'ils doivent se rendre sur une interception. Leur radar mobile, positionné à terre, a en effet repéré un autre bateau. Dans cette embarcation, les clandestins sont plus nombreux et parmi eux figurent notamment une femme enceinte et de très jeunes enfants.

Mohammed et ses compagnons, tout comme les migrants du navire intercepté, ne verront donc pas l'Europe. Samos n'est pourtant qu'à quelques kilomètres, mais l'Europe, si proche, restera inatteignable pour ceux repoussés. Selon Ankara, près de 9.000 migrants ont ainsi été refoulés par la Grèce depuis le début de l'année.

De son côté, la Grèce a accusé la Turquie voisine d'avoir tenté d'envoyer près de 1.130 migrants au total durant les trois derniers jours sur les îles grecques en mer Égée, dont les bateaux "ont été repérés et repoussés à temps par les autorités portuaires grecques".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info