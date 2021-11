Pourquoi Clément Beaune a-t-il supprimé une photo de lui avec Jean Castex ?

Après le test positif de Jean Castex ce lundi soir, plusieurs questions se posent et des voix s'élèvent pour dénoncer le non respect des gestes barrières par le Premier ministre. Il a en effet été vu plusieurs fois ces dernières semaines en train de ne pas respecter les gestes barrières, comme lors de son déplacement au congrès des maires le 16 novembre, où il a multiplié les poignées de main et les embrassades.

Sa contamination entraîne le test et l'isolement d'une dizaine de ministres français, dont Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes qui a supprimé une photographie sur laquelle on peut le voir, sans masque, échanger avec le Premier ministre.



Mais pas de chance, des dizaines d'internautes ont repéré la photo et l'ont publié sur les réseaux sociaux. Contacté par Le Parisien, l'entourage de Clément Beaune s'est justifié en "affirmant que la photo avait été supprimée en raison du contexte" et que le secrétaire d'État était "négatif" à son test.