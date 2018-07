Pour Marine Le Pen, la Russie est "une démocratie" et "un grand pays"

Marine Le Pen et Vladimir Poutine en Russie, le 24 mars 2017

publié le 18/07/2018 à 12:25

Bec et ongles. Marine Le Pen défend avec vigueur la Russie de Vladimir Poutine, tandis que resurgit l'affaire d'ingérence de la part de Moscou dans la politique américaine. Un argument de choc la sert : l'accueil que le pays a réservé à la Coupe du Monde un mois durant et qui a donné tort, en partie, à ceux qui redoutaient de nombreux couacs. Malgré l'arrestation et l'emprisonnement de plusieurs opposantes.



"Beaucoup de gens, parce que l'Union européenne a souhaité mettre de côté la Russie, pensaient que la Russie c'était encore l'URSS. La Russie n'est pas l'URSS, c'est un grand pays, défend Marine Le Pen ce mercredi 18 juillet sur France 2. Un grand pays qui a été découvert par les supporters - qui pour beaucoup veulent y retourner d'ailleurs - un grand pays moderne, un pays sûr."

Lorsqu'il lui est demandé si le dirigeant russe Vladimir Poutine est selon elle un leader démocrate, Marine Le Pen adapte sa réponse. "Oui, moi je pense que la Russie est une démocratie", dit-elle, avant de s'en prendre à ce qu'elle considère comme des carences démocratiques de la France.

"Je ne suis pas sûre que la France, compte tenu de ce qui est en train de se passer avec le Rassemblement national, puisse donner des grandes leçons de démocratie à la Terre entière, argue-t-elle. Qu'elle commence par faire appliquer la Constitution qui protège le fonctionnement des partis politiques et qui permette le fonctionnement normal de la démocratie et puis, après, elle pourra donner des leçons."