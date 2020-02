Pour Anne Hidalgo, il n'y a "pas plus de bouchons" à Paris

publié le 09/02/2020 à 22:47

La place de la voiture dans la capitale. C'est devenu un serpent de mer de particules fines à chaque élection municipale. Mais Anne Hidalgo est allée plus loin dans l’émission Les 4 vérités vendredi 7 février, en affirmant qu'il y aurait moins d'embouteillages à Paris depuis son élection en 2014.

Mais cette information semble assez imprécise. En réalité, fin janvier, le journal Le Parisien-Aujourd’hui en France publiait le palmarès des villes les plus embouteillées de France en 2019 et Paris n’est pas prête d’être détrônée, selon cette étude fournie par le fabricant de GPS Tom-Tom.

L’année dernière, le niveau de congestion moyen était de 39%, soit 3% de plus qu'en 2018. Selon Tom-Tom, cette augmentation est notamment due aux mouvements sociaux de la fin de l'année, le pic de congestion (78%) ayant été atteint lors des manifestations du 6 décembre, alors que le taux moyen était de 53% sur l'ensemble du mois de décembre. Cela représente chaque année 6 jours et 19 heures perdus dans les embouteillages. En 2016, il était de 45 heures.

De plus, comme le relève le journal en ligne le HuffingtonPost, il y a moins de véhicules mais à cause des travaux et des aménagements moins de place pour rouler. Selon une étude, Paris est la 42e ville la plus embouteillé au monde. En 2019, c’est à Bangalore en Inde que ça roulait le plus mal : 243 heures de perdues par les automobilistes , soit 10 jours par ans. En Inde, on ne conduit plus sa voiture, on l’habite.