Le classement des villes françaises les plus affectées par les embouteillages

C'est une étude qui ne surprendra nullement les conducteurs parisiens. TomTom, le spécialiste de l’analyse du trafic automobile, a dévoilé les résultats de son neuvième Index de Trafic où il livre le classement des villes dans le monde et notamment en France où la circulation a été la plus difficile en 2018. Cette année, Paris est comme à son habitude en tête du classement mais Marseille et Bordeaux la suivent de près.



Avec 150 heures perdus dans les embouteillages, les habitants de la capitale sont les plus touchés par les bouchons, en particulier dans les secteurs du quai des Tuileries, de la Rapée et de la rue Saint-Lazare. Les villes de Marseille et Bordeaux talonnent la ville lumière avec seulement quatre heures de moins chaque année (146). Suivent ensuite les villes de Nice, Grenoble et Lyon.

Parmi les 25 villes de l'Hexagone qui figurent dans ce classement, c'est celle de Tours qui est la plus épargnée par cette tendance, avec "seulement" 69 heures d'embouteillages annuels. Ce classement révèle également que Mumbay est le leader mondial des bouchons, suivie de Bogota et Lima. Moscou est en tête des villes européennes.