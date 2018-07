"Plan pauvreté" : "Le foot d'abord, les pauvres après", déplore Alba Ventura

publié le 06/07/2018 à 07:39

Le "plan pauvreté" devait être annoncé en début de semaine prochaine. Il le sera finalement à la rentrée. Officiellement, il ne serait pas encore totalement "ficelé". Mais à l'Élysée et au gouvernement, on a aussi laissé entendre que cela tombait mal, en pleine Coupe du Monde de football. Une blague ?



Ah, ils sont champions ! Parce que ce n'est pas comme si on ne connaissait pas depuis longtemps déjà la date du Mondial. Alors certes les Bleus auraient pu être éliminés au début de la compétition. On n'en aurait plus parlé, et on se serait concentré sur autre chose. Mais il se trouve qu'ils font un bien joli parcours, ces Bleus, et que s'ils l'emportent ce vendredi 6 juillet, ils seront en demi-finale mardi 10 juin.



Et mardi-prochain, c'est le jour où Emmanuel Macron avait prévu de faire un déplacement sur le thème du RSA pour développer son plan anti-pauvreté. Mais il avait aussi promis d'aller en Russie soutenir l'équipe de France. Oui, mais il parait que Jupiter n'a pas encore le don d'ubiquité !

Mais le plus consternant, c’est la façon dont la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, confirme avec un large sourire que le Président pourrait être "indisponible" pour cause de match. Le foot d'abord, les pauvres après.



Après le "pognon de dingue" des aides sociales, je me demande si on a fait plus calamiteux en matière de communication ?

