Pierre Moscovici : "Donald Trump peut être une opportunité pour l'Europe"

et Olivier Mazerolle

publié le 29/01/2017 à 13:25

"Le message de Donald Trump, c'est que l'Amérique agit pour elle-même", a commenté Pierre Moscovici, en réaction au décret du président américain interdisant l'entrée aux États-Unis de ressortissants de sept pays majoritairement musulmans (Iran, Irak, Libye, Somalie, Soudan, Syrie, Yémen).



L'Europe doit-elle aller dans le même sens que la décision du président américain ? "En tout cas ça ne doit pas être notre pratique. Il ne faut pas rentrer dans le jeu qui consiste à condamner par avance. Nous allons coopérer avec les États-Unis de Donald Trump", a rétorqué le commissaire européen aux Affaires économiques et financières, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, dimanche 29 janvier. Pour Pierre Moscovici, le monde doit être composé de sociétés ouvertes : "Répondre à des problèmes par des murs, ce n'est pas la bonne réponse", a-t-il lancé.

Ils veulent mettre des murs, créons des ponts Pierre Moscovici





Si le président américain apparaît visiblement déterminé à mettre en oeuvre son programme protectionniste, Pierre Moscovici a confié son inquiétude : "Ça m'inquiète car nous allons entrer dans une sorte de guerre commerciale (...) il faudrait réfléchir à ce que doit être notre réponse", a-t-il commenté.

Si les États-Unis optent pour le repli sur soi, la réponse devrait être "offensive", selon l'ancien ministre de l'Économie et des Finances. Le commissaire européen a indiqué que cette attitude des États-Unis pouvait profiter à l'Europe : "Nous, les européens, nous avons une opportunité fantastique à saisir, a-t-il affirmé. Donald Trump peut être une opportunité pour l'Europe, à condition que nous soyons capable d'échanger plus avec d'autres", notamment les asiatiques. Et Pierre Moscovici de préciser : "Ils veulent mettre des murs, créons des ponts".