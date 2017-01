REPLAY - INVITÉ RTL - Le commissaire européen aux affaires économiques et financières revient sur le plan présenté par Theresa May, pour sortir de l'Union européenne.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pierre Moscovici revient sur le plan présenté par Theresa May, chef du gouvernement britannique, pour sortir de l'Union européenne. Et le Brexit sera dur. Le commissaire européen aux affaires économiques et financières, se félicite tout d'abord de cette clarification de la part de la Grande-Bretagne qui s'est fait attendre. "Dans ce dossier, la Commission européenne va défendre les intérêts des 27", assure-t-il. Concernant la volonté de Theresa May d'obtenir un accord de libre-échange le plus large possible, Pierre Moscovici veut rester prudent "Rien n'est fait, il reste deux ans de négociations".



Donald Trump a déclaré médiatiquement la guerre à l'Europe. Alors l'Union européenne ne craint-elle pas la formation d'un axe Washington-Londres? S'il concède que "les déclarations de Donald Trump sont provocantes, il y a une grande différence entre ce que dit un président élu et ce que fait un président installé", tempère Pierre Moscovici qui rappelle ensuite que les États-Unis et l'Europe ont toujours été alliés. D'un point de vue historique mais aussi économique.