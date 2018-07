publié le 30/08/2017 à 07:20

La rentrée sociale se précise. L'exécutif s'apprête à dévoiler le contenu des ordonnances réformant le marché du travail, dont le secret est bien gardé. À la veille de ce rendez-vous plus qu'attendu, Philippe Martinez est l'invité de RTL. Après Pierre Gattaz, son homologue au Medef, le secrétaire général de la CGT a répondu aux questions d'Élizabeth Martichoux, mercredi 30 août à partir de 7h45.



Au mois de juillet, les échanges bilatéraux, entre le gouvernement et chaque syndicat, se sont multipliés à Matignon et au ministère de Travail. Surprise de dernière minute, les principaux syndicats du pays seront réunis par Édouard Philippe, cinq heures à peine avant la présentation officielle des cinq ordonnances par le Premier ministre et Muriel Pénicaud. Sceptique, le syndicat basé à Montreuil appelle déjà à une journée d'action le 12 septembre. Qu'attend alors Philippe Martinez de cette ultime rencontre multilatérale ?

Sur le plan de la fiscalité du travail, Emmanuel Macron a présenté plusieurs mesures, notamment la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises. Bruno Le Maire, son ministre de l'Économie, lui a emboîté le pas. Invité de RTL lundi 28 août, l'ancien candidat à la primaire de la droite a défendu une politique économique favorable aux salariés, avec par exemple, une augmentation de la participation des salariés. Le deuxième syndicat de France croit-il aux bienfaits de cette mesure ?