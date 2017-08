publié le 29/08/2017 à 13:17

Cinq heures avant la présentation officielle des ordonnances réformant le code du travail par les ministres Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, les principales organisations syndicales seront réunies autour du Premier ministre pour une réunion multilatérale. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a indiqué "avoir reçu un appel de Matignon ce (mardi) matin". Le numéro un de la confédération de Montreuil s'y rendra donc jeudi 31 août à 10h sans savoir si les cinq ordonnances en question lui seraient présentées.



L'organisation d'une réunion plénière, après plus de 10 bilatérales par organisation, était une revendication de la CGT, qui appelle à une journée d'action contre le projet de loi le 12 septembre. La réunion "permettra aux uns et aux autres de clarifier un certain nombre de questions", a estimé Philippe Martinez. Dans un entretien à L'Humanité daté du 29 août, il regrettait que la méthode du gouvernement, en privilégiant les réunions bilatérales avec les organisations syndicales et patronales, "permet(te) de dire des choses différentes aux uns et aux autres".

Si la CGT est remontée contre les intentions du gouvernement, le Medef, lui se montre plus bienveillant. Invité de RTL, mardi 29 août, Pierre Gattaz encourageait Emmanuel Macron, dont il loue les qualités, à aller jusqu'au bout de sa réforme. "Il faut déverrouiller le marché du travail français et réformer la fiscalité pour baisser les charges des entreprises."