INVITÉE RTL - Marine Le Pen critique les élus LFI de l'Assemblée : "Bien se tenir c'est normal"

Invitée ce jeudi 16 février sur RTL, Marine Le Pen a critiqué la stratégie de la Nupes dans l'opposition à la réforme des retraites, au lendemain du dépôt d'une motion de censure avec son groupe RN. La France insoumise a dit qu'elle ne voterait jamais une motion de censure du RN. "Ça veut dire quoi ? La seule manière de s'opposer à un texte, c'est que l'ensemble des oppositions votent contre ce texte", dit-elle.

"J'appelle les députés de tous les groupes qui se considèrent comme d'opposition à voter cette motion de censure car elle permet de dire oui ou non à la réforme des retraites. Je ne pense qu'à l'intérêt supérieur des Français, je ne pense pas à mon image ou à je ne sais quelle autre considération", dit-elle.

Marine Le Pen dénonce aussi les dérapages et autres invectives à l'Assemblée ces derniers jours, notamment les débordements à l'encontre du ministre du Travail Olivier Dussopt. "En politique on a des adversaires, on n'a pas d'ennemis. (...) On voit bien qu'on a dépassé un stade et il est temps que LFI revienne dans un fonctionnement républicain (...) Est-ce que c'est une stratégie de leur part de mal se tenir ? Bien se tenir c'est normal", lance-t-elle.

