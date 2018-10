et Clarisse Martin

publié le 17/10/2018 à 19:24

Le domicile de Jean-Luc Mélenchon ainsi que les sièges de la France insoumise (LFI) et du Parti de gauche (PG) ont été perquisitionnés sur autorisation du juge des libertés et de la détention mardi 16 octobre, dans le cadre de deux enquêtes préliminaires visant les comptes de campagne de LFI pour la présidentielle de 2017 et des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen. Jean-Luc Mélenchon a jugé qu'il s'agissait d'une "opération de police politique".



Invité de RTL Soir au lendemain des faits, le député LFI Adrien Quatennens estime qu'il y a une "disproportion" des moyens déployés. "Nous avons été considérés comme des voyous, avec toute la violence que cela suppose", estime le parlementaire au micro de RTL.

"À aucun moment nous n'avons voulu entraver la perquisition, nous voulions accéder au local", tempère-t-il à propos des images où l'on voit des militants, dont Jean-Luc Mélenchon, tenter d'ouvrir la porte du local de la France insoumise.



"Nous avons affaire à quelque chose de politique maquillé en quelque chose de judiciaire", poursuit le député, qui persiste et signe en répétant qu'il y a une "inégalité de traitement". "Nous voulons être traités comme tout justiciable a droit d'être traité."



Au lendemain des perquisitions, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique".