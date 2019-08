publié le 02/08/2019 à 08:54

C'est devenu une habitude, plusieurs permanences de députés LaREM sont vandalisées quasi quotidiennement depuis une semaine. Des actes de révolte de la part des agriculteurs contre le CETA. "Le fait d'avoir voté en faveur de ce CETA est une très mauvaise manière de tous ces députés contre l'agriculture française", a déclaré sur RTL Wallerand de Saint-Just, trésorier du Rassemblement National.

"Toute violence est inacceptable, il faut le dire. Mais ma permanence de Paris a été taguée 10 fois : est-ce qu'on a entendu une manifestation de solidarité de la part des politiques et de la majorité ? Au contraire, on les entend presque ricaner", dénonce-t-il. "C'est quand même de leur part, une grande tartuferie. Parce qu'il s'agit de la majorité, c'est épouvantable. Quand il y a de véritables attaques contre des députés du Rassemblement National, on n'entend personne", a-t-il ajouté.

Wallerand de Saint-Just demande que la majorité "ait une attitude cohérente et que eux-aussi dénoncent et se manifestent solidaires contre toutes les violences et surtout celles qui sont pratiquées contre nous".