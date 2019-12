Pénurie de médecins : une maire interdit par arrêté les décès le week-end

publié le 08/12/2019 à 01:40

Interdiction de mourir le week-end ! Isabelle Dugelet, maire de La Gresle (Loire), a pris ce vendredi 6 décembre un arrêté interdisant aux habitants de sa commune de décéder les samedis, dimanches et jours fériés. L'élue, veut en réalité, dénoncer le manque de médecins dans sa région.

"Un décès récent un dimanche midi a apporté la preuve de l’absurdité d’un système auquel le maire répond par un arrêté absurde", a précisé Isabelle Dugelet, dans un communiqué. "Derrière l’arrêté provocant, interdisant de mourir à domicile les week-end et jours fériés, se cache la grande détresse de nombreux habitants en raison de la situation médicale de notre secteur. Ce sont tous les personnels de santé qui s’épuisent, comme les quelques docteurs qui continuent vaillamment à assurer leur mission, pour combien de temps encore…", peut-on lire dans son message.

Isabelle Dugelet avait mis plus de deux heures, le 1er décembre, à trouver un médecin pour constater le décès d'un résident de sa commune, a expliqué le quotidien Le Progrès. "C’est un manque de respect pour le défunt et pour les familles", a-t-elle asséné. La maire a souhaité dénoncer une "situation sanitaire catastrophique" dans sa commune et les villages voisins. Elle a en effet expliqué que la zone comptait trop peu de médecins, obligeant les habitants à parcourir des kilomètres pour se faire soigner. Selon elle, la santé représente un "enjeu majeur des zones rurales". En effet, depuis 2010, l'Hexagone a perdu 6.500 médecins, selon les chiffres du Conseil national de l'Ordre.