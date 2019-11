publié le 29/11/2019 à 18:44

Impossible aujourd'hui d'avorter à l'hôpital de Cayenne, en Guyane. Tous les médecins refusent. Les 14 gynécologues de l'établissement ont fait valoir leur clause de conscience, tous en même temps. C'est d'autant plus problématique que le recours à l'intervention volontaire de grossesse (IVG) est deux fois plus fréquent en Guyane qu'en métropole.

En moyenne, il y a 35 IVG pour 1.000 femmes, contre 15 en métropole. Les moyens de contraception sont très peu utilisés dans ce département et région d'Outre-Mer. Désormais, les 14 gynécologues de l'hôpital de Cayenne refusent de se rendre au bloc opératoire pour réaliser ces avortements.

Clara Debord, directrice de l'Agence régionale de santé de Guyane, s'insurge contre cette situation. "Je respecte la loi et la clause de conscience, je dis simplement que sur 14 gynécos, on aurait pu en trouver grâce aux recrutements antérieurs en trouver pour faire cette activité", a-t-elle déclaré.

Pour elle, "cela signifie que le recrutement n'a pas été orienté en faveur de planification familiale de bon niveau". "Et nous ne pourrons pas progresser sur la contraception, le droit des femmes, si on ne prend pas sérieusement en compte la question de l'IVG et la façon dont les femmes sont accueillies et prises en charge", ajoute Clara Debord.

Aujourd'hui, les seules solutions pour les femmes de Cayenne souhaitant avorter sont les IVG médicamenteuses ou bien le centre de planification familiale de la ville. Les gynécologues de l'hôpital n'ont pas donner d'explication : la clause de conscience n'importe pas de justification.

