publié le 10/09/2019 à 08:39

Retour à l'activité et à l'emploi pour les plus vulnérables. C'est l'objectif affiché par Muriel Pénicaud qui mise sur l'insertion par l'activité économique. "Il faut que chacun ait une chance de pouvoir accéder à l'emploi. Il y a beaucoup de concitoyens qui ont eu des accidents de la vie. Si vous avez galéré pendant des années, c'est très difficile de reprendre un emploi à 35 heures", explique la ministre du Travail.



Ainsi, le ministère va aider des "associations et entreprises sociales et solidaires" à embaucher. "Je peux vous annoncer que le ministère sera au rendez-vous d'un point de vue budgétaire, puisque pour la première fois, nous allons en 2020 consacrer plus d'un milliard d'euros sur ce secteur".

Et d'ajouter que cela permettra "permettra à toutes ces structures d'accueillir pour l'année prochaine 20.000 personnes de plus. Et chaque année, 20.000 personnes de plus". L'objectif étant 100.000 personnes d'ici 2022.