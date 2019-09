publié le 10/09/2019 à 07:59

La baisse du chômage va-t-elle continuer ? Oui, selon Muriel Pénicaud. Invitée à l'antenne de RTL ce mardi 10 septembre, la ministre du Travail assure que le gouvernement "en a encore sous le pied". Le gouvernement s'est fixé l'objectif de ramener le taux de chômage à 7% à la fin du quinquennat.

Selon l'Insee, le secteur privé a enregistré 45.800 créations nettes de postes au 2e trimestre 2019. Cela représente une hausse de 0,2%, après +0,4% au trimestre précédent. L'estimation provisoire du 9 août a été revue à la baisse. Initialement, elle était de 62.100 créations. Sur un an, l'emploi privé s'accroît de 251.200 (+1,1%) postes.

"On est dans une dynamique de création d'emplois, martèle Muriel Pénicaud. Chaque trimestre, on créé des emplois". Depuis plus de deux ans, le chômage "baisse lentement et sûrement", ajoute la ministre du Travail qui mise sur la formation. "Il faut que chacun ait une chance de pouvoir accéder à l'emploi. Il y a beaucoup de concitoyens qui ont eu des accidents de la vie. Si vous avez galéré pendant des années, c'est très difficile de reprendre un emploi à 35 heures".