publié le 26/09/2018 à 18:17

Depuis ce mercredi 26 septembre, une musique intitulée PLB - pour "Pendez les blancs" - et un clip défrayent la chronique. "Je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands", propose notamment son auteur et interprète, un rappeur dénommé Nick Conrad.



Ce dernier se défend sur RTL, et explique que son morceau "n'est pas un appel à la haine". Il jure qu'il ne "cherchait pas le buzz" et estime même qu'il a "osé personnifier le racisme".



De nombreuses personnalités politiques dénoncent un message de haine raciale et ont demandé à ce que le chanteur soit poursuivi. Le parquet de Paris a réagi en ouvrant une enquête ce mercredi 26 septembre dans l'après-midi pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit".



Au sein de la majorité, plusieurs voix se sont élevées pour décrier les propos tenus par Nick Conrad. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a ainsi dénoncé des "propos abjects" et des "attaques ignominieuses". Benjamin Griveaux a parlé au nom de gouvernement, dont il est le porte-parole, sur son compte Twitter, affirmant que celui-ci "condamne avec la plus extrême fermeté les paroles haineuses et écœurantes" de Nick Conrad.



#NickConrad : je condamne sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses.

Mes services œuvrent au retrait sans délai des contenus diffusés.

Il appartiendra à l’autorité judiciaire de donner les suites appropriées à ces odieux appels à la haine. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 26 septembre 2018

Le @gouvernementFR condamne avec la plus extrême fermeté les paroles haineuses et écœurantes de @jazzconrad. Ceux qui les diffusent portent une lourde responsabilité et doivent réagir au plus vite. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 26 septembre 2018

"Il n’y a rien d’artistique dans ce qui est purement et simplement un appel à la haine et au meurtre !", commente pour sa part la président du Rassemblement national, Marine Le Pen. Comme elle, de nombreuses personnalités de l'extrême-droite ont fustigé les propos du rappeur, dénonçant pour certains un "racisme anti-blancs". Son ancien bras droit Florian Philippot a appelé à la "condamnation" de l'auteur.

Alors que de nombreux compatriotes subissent un racisme anti-Blanc dont aucun expert autoproclamé ni média ne parle, cette provocation ne doit pas rester impunie. Il n’y a rien d’artistique dans ce qui est purement et simplement un appel à la haine et au meurtre ! MLP #NickConrad https://t.co/MMbyQsu14Q — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 26 septembre 2018

Retrait immédiat et condamnation bien sûr.

Mais combien de petites lâchetés au pouvoir pour en arriver là ?....#NickConrad pic.twitter.com/cnX2b0k3GP — Florian Philippot (@f_philippot) 26 septembre 2018

Le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, a pour sa part dénoncé sur RTL "une incitation à la haine raciale" et demandé à ce que des poursuites soient engagé. "Quelle ignominie", s'est exclamé le député LR Éric Ciotti.

Quelle ignominie! Le rappeur prédicateur de haine #NickConrad qui appelle à « Pendre les blancs » et « tuer des bébés blancs » doit être poursuivi et très lourdement condamné. J'appelle au retrait immédiat de cette chanson et de son clip des hébergeurs en ligne. pic.twitter.com/dPmM4Nmjgp — Eric Ciotti (@ECiotti) 26 septembre 2018