publié le 26/09/2018 à 16:52

Les paroles très violentes du titre PLB ont entraîné une très vive polémique. Le parquet de Paris a ouvert mercredi 26 septembre une enquête pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit" après la diffusion du clip d'un rappeur, Nick Conrad, dans lequel il appelle à "pendre les blancs", a annoncé le parquet.



Publiée sur YouTube le 17 septembre 2018, la vidéo a été partagée par des internautes et plusieurs élus. Il a depuis été retiré, et a suscité la condamnation unanime du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a ainsi dénoncé des "propos abjects" et des "attaques ignominieuses".

Dans la chanson, le rappeur parisien chante : "Je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands. Fouettez-les fort faites-le franchement, que ça pue la mort que ça pisse le sang".

Mon 1 er court-métrage - Clip , bientôt . pic.twitter.com/SeSbK9QMm5 — NICK CONRAD (@jazzconrad) 3 septembre 2018

La LICRA n'a pas trop tardé à réagir sur Twitter condamnant un "appel au meurtre raciste (...) abject et d'une violence inouïe." "La liberté de création, ce n'est pas la liberté d'appeler à pendre des Blancs à raison de la couleur de leur peau."