et Guillaume Roquette

publié le 28/09/2018 à 13:04

Le rappeur Nick Conrad a créé la polémique avec la mise en ligne de son clip "Pendez les blancs". Visé par une enquête du parquet de Paris, il est entendu ce vendredi 28 au matin par les policiers, selon nos informations. Le rappeur est arrivé dans les locaux de la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP), porte de Clichy à Paris.



Après une semaine de buzz, il n'est pas toujours facile d'y voir clair. D'ailleurs, le rappeur s'est offert une campagne de pub alors qu'il avait quelques jours une quarantaine de followers sur Twitter. Qu'est-ce que cela nous dit de la société française ?

"Cela nous dit qu'à la place de la lutte des classes, si j'ose dire, on a la lutte des clash, des trash, il y a une escalade, une surenchère permanente. Les dérapages ont toujours existé, simplement c'est vrai que la multiplication des médias et l'évolution du métier de journaliste vers l'organisateur de spectacle, de clash justement fait que tout ça s'est amplifié, ça nous interpelle directement", explique Nicolas Domenach.

"Pour la société ça nous dit que les fractures qui existent, au lieu de se soigner, de se réparer, s'aggravent, s'accentuent parce que ces clash ont cette conséquence là, directe, c'est-à-dire de favoriser la haine, les oppositions des communautés les unes contre les autres et non le bien commun, le bien public", poursuit-il.



"Vous pensez que les clash attisent les haines, je pense qu'ils sont le reflet des haines. Je pense que le clash c'est le degré zéro du débat public mais c'est quand même du débat public, c'est-à-dire que pour un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément à l'aise avec un débat médiatique, politique, sociétale, un petit peu élaboré, c'est une espèce de soupape, c'est comme le bouchon de la cocotte-minute qui saute", estime Guillaume Roquette.