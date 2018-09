publié le 27/09/2018 à 22:41

La polémique se réglera en justice. La maire Les Républicains de Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny, a déclaré ce jeudi 27 septembre avoir porté plainte contre Nick Conrad,l'auteur du clip de la chanson intitulée Plb pour "Pendez les Blancs". La vidéo a été tournée dans la commune de Seine-Saint-Denis.





"J’ai porté plainte immédiatement après avoir vu ce clip. D’abord, parce que ce monsieur n’avait pas l’autorisation de tourner un clip dans la ville de Noisy-le-Grand. Par ailleurs, il fait une très mauvaise publicité à la ville", a assuré l'élue sur BFMTV. Pour rappel ce clip de Nick Conrad mettait en scène un homme blanc étant torturé par plusieurs personnes noires.



"On est en train de faire beaucoup de choses dans les villes pour l’intégration et le contact entre les gens et pour cette mixité qu’on aime tant. Ce n’est pas le moment de faire une telle incitation à la haine", dénonce Brigitte Marsigny.

J'espère que ce monsieur sera jugé et condamné Maire Les Républicains de Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny.





Le clip de cette chanson a déclenché, mercredi 26 septembre, une polémique politico-médiatique, lancée par Gilbert Collard et Bruno Retailleau, les premiers à s'être indignés sur les réseaux sociaux. Depuis, Gérard Collomb a condamné "sans réserve ces propos abjects et ces attaques ignominieuses".



Le parquet a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit" à l'encontre du rappeur Nick Conrad. "Je suis ravie que le parquet de Paris se soit emparé de cette question et j’espère que ce monsieur sera jugé et condamné", a assuré la maire de Noisy-le-Grand.