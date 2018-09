publié le 17/09/2018 à 11:53

Valérie Pécresse a apporté ce lundi 17 septembre son soutien au chauffeur de bus menacé de révocation de la RATP après avoir giflé un adolescent la semaine dernière à Arcueil, dans le Val-de-Marne. "J'espère l'indulgence du conseil de discipline pour le chauffeur victime de provocations et d'insultes", écrit sur Twitter la présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilités. "Il n’aurait pas dû lever la main sur le collégien et l’a regretté, mais il a des circonstances atténuantes !", poursuit Valérie Pécresse.



Après la diffusion de la vidéo de la scène sur les réseaux sociaux, la RATP a engagé une procédure disciplinaire envers son salarié. Une décision dénoncée par ses collègues qui ont créé une pétition en ligne pour le soutenir. Lundi en milieu de journée, plus de 100.000 personnes l'avaient signée.

Cité par BFMTV, la RATP a indiqué : "Il sera bien sûr pris en compte que le salarié regrette son geste et dit avoir agi sous le coup de l'émotion alors qu'il venait d'éviter de percuter le jeune, qui a traversé de façon dangereuse et qui a insulté le conducteur".