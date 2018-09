Valérie Pécresse veut "au moins doubler les toilettes" dans le métro parisien

publié le 04/09/2018 à 15:15

"Il faut au moins doubler" les toilettes dans le métro a déclaré, lundi 3 septembre, Valérie Pécresse au micro de France Bleu Paris. La présidente de la région Île-de-France a détaillé son "Plan propreté métro" qui doit permettre de "donner envie aux Franciliens d'utiliser les transports en commun".



"Pardon de vous parler des odeurs, du malaise qu'on peut ressentir le matin. Je veux aujourd'hui le doublement des toilettes. Nous lançons, cette rentrée, un grand plan propreté dans le métro", explique-t-elle. Premier intérêt pour la présidente : "que les voyageurs soient un peu moins indisposés". Selon elle, cette exigence passe notamment par des métros "confortables", "à l'heure" et "propres".

Sur les 45 toilettes existantes sur tout le réseau, 5 d'entre elles sont inaccessibles au public, 15 se trouvent dans des stations de métro, et les autres sont réparties dans les gares des RER A et B.

Supprimer les toilettes dans les trains

À l'opposé de cette augmentation des toilettes dans les stations et les gares, Valérie Pécresse souhaite voir disparaître celles des trains, pour des raisons sécuritaires et sanitaires. Elle prend exemple sur les toilettes de la ligne R qui ont été fermées parce qu'elles étaient "dégueulasses" et sujettes à "20 départs de feu".



Un problème de civilité auquel Valérie Pécresse veut également remédier : 700 personnes seront recrutées à la RATP et la SNCF pour "assurer la sécurité dans les trains". Sur la question des toxicomanes, sources d'insécurité dans les trains au nord de Paris, la création de structures de désintoxication a été demandée. "Il ne faut pas juste une intervention policière, il faut aussi une intervention sanitaire, sinon le problème se reproduira", indique-t-elle.



D'un point de vue plus global, Valérie Pécresse a annoncé un budget de "1,4 milliard d'euros" destiné à remettre en état le service de transports en commun.