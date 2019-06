publié le 19/06/2019 à 18:39

Accusé de blanchiment de fraude fiscale et de corruption passive, Patrick Balkany jouait sa vie ce mercredi 19 juin, lors de la plaidoirie de son avocat, Me Éric Dupond-Moretti. Le parquet avait en effet requis 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate contre le maire de Levallois-Perret, mais aussi 10 ans d'inéligibilité et la confiscation de tous ses biens.

Son avocat a décidé de s'en prendre pendant près de deux heures à ce qu'il voit comme "une justice pour l'exemple", "une justice qui veut laver plus blanc que blanc". L'avocat regarde les procureurs les yeux dans les yeux et se lance contre ce qu'il appelle "un réquisitoire monstrueux" : 11 ans de prison pour de la fraude fiscale "ce qui est bien plus que pour certains crimes de sang, bien plus que pour certains viols". Le pénaliste a en réalité ajouté les deux peines requises mais il se garde bien de dire qu’elles ne se cumuleront pas : c'est la peine la plus lourde qui sera appliquée.



Pas de temps perdu sur le volet corruption, "un dossier sans aucune preuve" esquive la défense. "Patrick Balkany n'a pas détourné d'argent public, il ne mérite pas ces audiences où la foule vient comme au cirque regarder le roi à terre". Car c'est bien de ça qu'il s'agit pour Éric Dupond-Moretti, "une justice qui cherche vengeance jusqu'à vouloir ruiner un homme".

"Confisquer ses villas ne leur suffit pas, il faut encore des amendes pharaoniques et intérêts, le tout au-delà des 13 millions en cause". "Je voudrais simplement être aux cotés de ma femme", a dit d’une petite voix Patrick Balkany, qui sait qu’il risque désormais l'incarcération immédiate. Le délibéré est prévu pour le 18 octobre prochain.

À écouter également dans ce journal

Politique - Pour la première fois, un ancien président va être jugé pour corruption. Nicolas Sarkozy a pourtant utilisé tous les recours possibles pour échapper à ce renvoi en correctionnelle. Mais en vain : la justice vient de balayer ses dernières défenses. Il y aura donc un procès des écoutes.

Éducation - Selon un rapport de l'OCDE, nous sommes les champions d'Europe du chahut en classe. Un chiffre est d'ailleurs édifiant : les collégiens perdent en moyenne 7 jours et demi de cours par an à cause d'incidents divers et variés.

Sécurité routière - Le téléphone au volant, un vrai fléau. Si l'alcool et la vitesse restent les deux principales causes d'accident, 70% des conducteurs avouent qu'ils utilisent leur téléphone portable pendant qu'ils roulent, selon le quinzième baromètre AXA.