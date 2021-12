Coronavirus : le délai pour le rappel ramené à 4 mois annonce Jean Castex

Le rappel vaccinal contre le Covid "sera possible dès que l'on aura passé le délai de 4 mois par rapport à la précédente injection et non plus de 5 mois", a annoncé Jean Castex ce vendredi 17 décembre au soir, à l'issue du Conseil de défense sanitaire.

"Alors que nous avons laissé du temps, beaucoup de temps, à ces Français qui avaient des hésitations et des doutes, nous renforcerons en janvier l'incitation à la vaccination, parce qu'il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner, mette en risque la vie de tout un pays", a ajouté le Premier ministre.

"La cinquième vague est là et bien là, elle continue de fortement nous toucher", a également déclaré Jean Castex. Dans le même temps, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement va proposer un projet de loi pour transformer le passe sanitaire en passe vaccinal.