Partenariat avec la Grèce : "Ce n'est pas un accord contre la Turquie", assure Beaune

Dix jours après le choc de la crise des sous-marins australiens, la France a signé, ce mardi 28 septembre, un accord pour vendre trois frégates à la Grèce. lI s'agit d'une nouvelle étape dans le "partenariat stratégique" entre Paris et Athènes en Méditerranée.

Cet accord a été signé à l'Élysée entre Emmanuel Macron et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Ils ont insisté sur sa dimension stratégique européenne alors que ces deux pays sont membres de l'Otan. Il prévoit notamment une clause d'assistance mutuelle par "tous les moyens appropriés" si les deux pays "constatent conjointement qu'une agression armée survient contre le territoire" de l'un des deux, a précisé le porte-parole du ministère français des Armées, Hervé Grandjean.



"Les Européens doivent sortir de la naïveté", a affirmé le chef de l'État à l'issue de la cérémonie, en appelant les Européens à "montrer" qu'ils "ont aussi la puissance et la capacité à (se) défendre".

Invité de RTL, Clément Beaune que cet accord n'est "pas une provocation ou une surenchère". "Ce n'est pas un accord contre quelqu'un, la Turquie ou d'autres. C'est un accord pour se protéger au niveau européen et en Méditerranée". À Ankara, le ministère turc de la Défense s'est contenté d'indiquer avoir "pris note" de cette annonce. La Méditerranée reste une "zone de sécurité stratégique, a estimé le secrétaire d’État aux Affaires Européenne. On ne va pas remettre notre sécurité en Méditerranée à d'autres. On renforce nos capacité et nos coopérations".