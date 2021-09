Il était devenu célèbre en composant la musique de Zorba le Grec. Mikis Théodorakis est mort ce jeudi 2 septembre à l'âge de 96 ans à Athènes. On lui doit aussi la bande originale de grands films tels que Z, État de siège ou Serpico.

Né le 29 juillet 1925 à Chios, en Égée, dans une famille d'origine crétoise, Mikis Theodorakis est l'auteur d'une œuvre gigantesque et le plus célèbre des compositeurs grecs. Il est devenu le symbole de la résistance en Grèce à travers les époques. Auteur engagé, il avait notamment rejoint les communistes lors de la guerre civile en Grèce après la deuxième guerre mondiale. Il avait été déporté et torturé. Plus récemment, il avait manifesté contre les mesures d'austérité pendant la crise financière.

À l'annonce de son décès, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis s'est exprimé et a d'ailleurs décrété trois jours de deuil national à partir de jeudi : "Mikis Theodorakis passe maintenant dans l'éternité. Sa voix a été réduite au silence et avec lui tout l'hellénisme a été réduit au silence".

