Paris : "Il ne fallait pas interdire la Fête de la Musique", selon Hidalgo

publié le 23/06/2020 à 03:56

Malgré les attroupements observés dimanche dans les rues de la capitale et le non-respect des consignes sanitaires, Anne Hidalgo, maire PS de Paris, candidate à sa succession, a estimé lundi qu'il "ne fallait pas interdire la Fête de la Musique". Elle a par ailleurs confié avoir été testée positive au test sérologique de la Covid-19, en ajoutant: "Je suis dans la situation idéale où je n'ai pas eu vraiment de symptôme".

Selon la candidate de la gauche aux élections municipales parisiennes, interrogée par BFM Paris, "on sent bien qu'il y a cette envie de sortir, de faire la fête" et "c'est difficile de contester cette soif de vivre", après deux mois de confinement et dans une ville où le déconfinement s'est fait très progressivement.

"Bien sûr, ç'eût été mieux avec des masques, avec peut-être moins de monde", a ajouté la candidate. "Le masque est obligatoire dans les transports en commun, et c'est très bien", mais dans l'espace public, "le port du masque recommandé doit faire l'objet de beaucoup de pédagogie encore", a-t-elle estimé, rappelant que "l'épidémie est toujours là".